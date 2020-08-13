Cimbom sezonu açtı

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetiminde yapılan çift idmana yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da katıldı. Bu arada Cimbom'un eski yıldızı Albert Riera, Terim'in yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı.
1.1 MILYON EURO'YU BIRAKTI ASLAN'DA KALDI SÖZLEŞMELERİ sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı. Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakârlığa imza attı. Kemer sıkmakararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalısavunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi.Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeyeçalışsa da Galatasaray cephesi geri adımatmadı. Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmakisteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartlarıkabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.