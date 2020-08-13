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Cimbom sezonu açtı

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Cimbom sezonu açtı
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetiminde yapılan çift idmana yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da katıldı. Bu arada Cimbom'un eski yıldızı Albert Riera, Terim'in yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı.

1.1 MILYON EURO'YU BIRAKTI ASLAN'DA KALDI
SÖZLEŞMELERİ sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı. Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakârlığa imza attı. Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı. Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

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Cimbom sezonu açtı
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