Cimbom sezonu açtı

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetiminde yapılan çift idmana yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da katıldı. Bu arada Cimbom'un eski yıldızı Albert Riera, Terim'in yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı.sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı. Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakârlığa imza attı.