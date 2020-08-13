Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"

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'da şok: İki yıldız 'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"

'da yaşanan son gelişmeler camiada şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların iki yıldız futbolcusu 'ya gitti. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü şikayet eden iki isim, oynamak istemediklerini de belirtti. Galatasaray'da bu olaydan sonra iki yıldızın da kalması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:56 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:58 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

'de sezonu 6. sırada tamamlayan , ve Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığından öteye geçememişti.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

'in kararıyla takımı baştan sona yenileyecek olan 'da, Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve gibi isimlerle yollar ayrılmış ve maliyet oldukça düşürülmüştü.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Bunun yanında transferde yerli ve bonservisi elinde olan isimlere yoğunlaşan Aslan, , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Maddi açıdan biraz daha rahatlamak için oyuncu satmak zorunda olan 'da, Falcao, Babel, Diagne, ve Feghouli gibi isimler satış listesine konmuştu.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Geçtiğimiz gün Falcao'nun indirim yaptığını belirten ve takımda kalacağını açıklayan başkan , takımın iki yıldızının yaptığı son hamleyle şok yaşadı.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes paralarını alamadıkları gerekçesiyle 'ya başvurarak 'a ihtar çektirdiler.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da 'ya "'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

Feghouli ve Teknik Direktörü 'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

İNDİREME YANAŞMAMIŞLARDI

Başkanı de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'da son dakika şoku: İki yıldız FIFA'ya gitti! Oynamak istemiyoruz

KADRO DIŞI KALABİLİRLER

ve Feghouli'nin 'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları bırakma ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi. (Takvim)

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Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
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