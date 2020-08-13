Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığından öteye geçememişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla takımı baştan sona yenileyecek olan Galatasaray'da, Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve Selçuk İnan gibi isimlerle yollar ayrılmış ve maliyet oldukça düşürülmüştü.
Bunun yanında transferde yerli ve bonservisi elinde olan isimlere yoğunlaşan Aslan, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Maddi açıdan biraz daha rahatlamak için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da, Falcao, Babel, Diagne, Belhanda ve Feghouli gibi isimler satış listesine konmuştu.
Geçtiğimiz gün Falcao'nun indirim yaptığını belirten ve takımda kalacağını açıklayan başkan Mustafa Cengiz, takımın iki yıldızının yaptığı son hamleyle şok yaşadı.
Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler.
Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında.
Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.
İNDİREME YANAŞMAMIŞLARDI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.
KADRO DIŞI KALABİLİRLER
Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları kadro dışı bırakma ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi. (Takvim)