Limit krizi sürüyor

Kulüpler Birliği dün 21 kulübün katılımıyla İstanbul'da toplandı. Pazartesi günü Riva'da TFF ile yapılan toplantıda, harcama limitleriyle ilgili 'mesajı verilmişti. Ancak kulüpler, dün de orta yolu bulamadı. Kulüpler Birliği'ne 2. kez başkan seçilen Mehmet Sepil çıkışta şu açıklamaları yaptı: "Üç hafta sonra lig başlayacak, çözülmesi gereken konular var. 21 takımlı bir lig oynayacağız. Bu gelir kaybı yaratıyor. TFF ve Bakan'dan yardım bekliyoruz. Lisans konusu var. Her kulübün ayrı ayrı talepleri var. Bu talepleri tüm kulüplere gönderip, imzaya açacağız. Toplanan imza sayısını bildireceğiz. Her kulüp, ortak görüşte olmayabilir. Nihai kararı TFF verecek. Rezerv Lig konusunun, kulüpler için çok önemli olduğunu bir daha tartıştık."