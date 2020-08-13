Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Limit krizi sürüyor

Limit krizi sürüyor

Kulüpler Birliği’ne dün 2. kez başkan seçilen , “Her kulübün ayrı ayrı talepleri var. Bu talepleri tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız. Herkes ortak görüşte olmayabilir. Kararı verecek” dedi

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Limit krizi sürüyor
Kulüpler Birliği dün 21 kulübün katılımıyla İstanbul'da toplandı. Pazartesi günü Riva'da TFF ile yapılan toplantıda, harcama limitleriyle ilgili 'Aranızda anlaşıp ıslak imza ile kararlarınızı bildirin' mesajı verilmişti. Ancak kulüpler, dün de orta yolu bulamadı. Kulüpler Birliği'ne 2. kez başkan seçilen Mehmet Sepil çıkışta şu açıklamaları yaptı: "Üç hafta sonra lig başlayacak, çözülmesi gereken konular var. 21 takımlı bir lig oynayacağız. Bu gelir kaybı yaratıyor. TFF ve Bakan'dan yardım bekliyoruz. Lisans konusu var. Her kulübün ayrı ayrı talepleri var. Bu talepleri tüm kulüplere gönderip, imzaya açacağız. Toplanan imza sayısını bildireceğiz. Her kulüp, ortak görüşte olmayabilir. Nihai kararı TFF verecek. Rezerv Lig konusunun, kulüpler için çok önemli olduğunu bir daha tartıştık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yükselecek mi?
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Limit krizi sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA