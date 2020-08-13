Novak alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, ülkesinden döndü. İdari menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Çek sol bek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Hedeflerim yüksek.Ligin en yüksek seviyesindeoynamak ve katkı sağlamak istiyorum" dedi. Havaalanından Samandıra Tesisleri'ne giden ve idmana katılan Novak'ıyeni takım arkadaşları alkışlarlakarşıladı.
Hanedar için suç duyurusu
FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında, aralarındaki Whatsapp konuşmalarını sızdırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuruda "Mert HakanYandaş ve FenerbahçeSpor Kulübü'nü hedefgöstererek oyuncuyakin ve nefret duyulmasınınsağlanmayaçalışıldığı" vurgulandı.