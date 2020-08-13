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Novak alkışlarla karşılandı

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Novak alkışlarla karşılandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, ülkesinden döndü. İdari menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Çek sol bek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve katkı sağlamak istiyorum" dedi. Havaalanından Samandıra Tesisleri'ne giden ve idmana katılan Novak'ı yeni takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Hanedar için suç duyurusu
FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında, aralarındaki Whatsapp konuşmalarını sızdırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuruda "Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef göstererek oyuncuya kin ve nefret duyulmasının sağlanmaya çalışıldığı" vurgulandı.

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