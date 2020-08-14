Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Barcelona Bayern Münih ne zaman, saat kaçta?İşte detaylar...

İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga liglerinin en güçlü ekiplerinden olan Barcelona ve Bayern Münih dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Devler liginin en fazla çeyrek finale kalma başarısı gösteren 2 takımının mücadelesine tanık olmak isteyen sporseverler maça ilişkin Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

BARCELONA BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih çeyrek final maçına ilişkin tüm detaylar şöyle;