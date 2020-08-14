Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan çifte transfer!

'dan çifte transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren , Donk ile sözleşme yeniledikten sonra iç transferde Seri ve Lemina'yı da takımda tutmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 22:25 ABONE OL
Galatasaray'dan çifte transfer!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Donk ile yeni sözleşme konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimler başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.

Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.


Süper Lig yayını için flaş öneri!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? BİM 14 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı!
Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama işlemi
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri ile geliyor!
MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan çifte transfer!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA