Galatasaray'dan çifte transfer!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Donk ile yeni sözleşme konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimler başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.

Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.





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