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Son dakika: 'da 1 oyuncunun corona testi pozitif çıktı!

Son dakika... ve 'ın ardından 'dan da corona virüsü açıklaması geldi. Bordo-mavili ekip, 1 oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Covid-19'a yakalanan futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 13:20 Son Güncelleme: 14.8.2020 13:29 ABONE OL

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, periyodik olarak corona virüsü testleri de yaptırıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da pozitif vaka çıkmasının ardından Trabzonspor'da da bir oyuncu corona virüsüne yakalandı.

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 belirtileri gösteren bir bordo mavili futbolcunun yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasında, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. 17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır" denildi.

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Son dakika: Trabzonspor'da 1 oyuncunun corona testi pozitif çıktı!
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