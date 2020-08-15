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33 yaşında rekor kırdı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
33 yaşında rekor kırdı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde A.Madrid'i 2-1 yenen Leipzig tur atladı. Alman ekibi tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale yükselirken, 33 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann da bunu başaran en genç hoca olarak tarihe geçti. Sakatlıkları nedeniyle 21 yaşında kramponlarını asan ve 1860 Münih U-17 takımı yardımcı hocası olan Nagelsmann, bir sene sonra Hoffenheim'a gitti. Burada U-17 yardımcı antrenörlüğü, U-17 antrenörlüğü ve A takım yardımcı antrenörlüğü yaptı. 29 yaşında Hoffenheim'da teknik direktörlük koltuğuna oturan genç hoca, 32 yaşında Leipzig'e geldi. 46 maçta 2 puan ortalamasına ulaşan Nagelsmann'ın ismi Barcelona ile de anılmıştı

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33 yaşında rekor kırdı
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