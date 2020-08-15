33 yaşında rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde A.Madrid'i 2-1 yenen Leipzig tur atladı. Alman ekibi tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale yükselirken, 33 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann da bunu başaran en genç hoca olarak tarihe geçti.ve 1860 Münih U-17 takımı yardımcı hocası olan Nagelsmann, bir sene sonra Hoffenheim'a gitti. Burada U-17 yardımcı antrenörlüğü, U-17 antrenörlüğü ve A takım yardımcı antrenörlüğü yaptı.32 yaşında Leipzig'e geldi. 46 maçta 2 puan ortalamasına ulaşan Nagelsmann'ın ismi Barcelona ile de anılmıştı