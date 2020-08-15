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Aslan'ın gözü 'da!

Geçen sezon ’den Seri ve Lemina’yı alan Sarı-Kırmızlıalır 6 ve 8 numara transferi için gözünü yine ’ya dikti. Yönetim Doucoure, Lerma ve Grujic’in transferi için çalışmalarını sürdürüyor...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 02:19 ABONE OL
Aslan'ın gözü Ada'da!

Orta alan rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere'de yıldız arıyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında Seri ve Lemina transferinde olduğu gibi birkez daha Ada'ya üs kurdu. Yönetim listesinde bulunan 3 önemli isim için temaslarını tam gaz sürdürüyor.

EKONOMİK ŞARTLAR ZORLANACAK
ilk sırasında Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Yaklaşık 15 gündür gündemde yer alan Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle dün görüşme yapıldı.

HERTHA'DA KİRALIK OYNADI
Cimbom son olarak da Marko Grujic'i listesine dahil etti. Geçen sezon Hertha Berlin'de kiralık oynayan Sırp yıldız için girişimler başladı.

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Aslan'ın gözü Ada'da!
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