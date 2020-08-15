‘Feda’ dedi ‘Aslan’ kaldı

Galatasaray'la sözleşmesi biten Ryan Donk, maaşında 12 milyon TL indirime gitti ve mukavelesini 1 yıl uzattı. Asıl mevki i ön libero olan ve teknik direktör Fatih Terim'in jokeri olarak birçok pozisyonda görev alan 34 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon da Aslan için ter dökecek. Sarı-kırmızılılara 2015-16'da transfer edilen Donk, 2019-20'de 1 milyon 895 bin Euro (16.5 milyon TL) garanti ücret alırken, bu ücret önümüzdeki sezon 515 bin 750 Euro (4.5 milyon TL) olacak. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de Donk için, "3 sezondur joker gibi. %15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan, gözünü kırpmadı. Bunu genelde yabancılar yapmıyor" dedi.