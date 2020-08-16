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CANLI | Sevilla -

'nde finale çıkacak ilk takım belli oluyor. Zorlu yarı final mücadelesinde Sevilla ile karşı karşıya geliyor. 'nın Köln kentindeki Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yönetiyor. Sevilla - Manchester United karşılaşmasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 22:01 Son Güncelleme: 16.8.2020 22:18 ABONE OL
CANLI | Sevilla - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz devi Manchester United karşılaşıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle formatı değişen kupa, tek maç eleme sistemi üzerinden oynanıyor. Rhein Energie Stadı'ndaki zorlu karşılaşmayı kazanan ekip, ilk finalist olacak.

Saat 22.00'de başlayan maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakada deneyimli hakem Felix Brych düdük çalıyor.

Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, Kırmızı Şeytanları devirerek bir kez daha finale çıkmak istiyor. 2016-2017'de kupayı müzesine götüren ManU ise zorlu rakibini geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER...

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial.

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CANLI | Sevilla - Manchester United
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