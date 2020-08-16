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Prandelli: Yeniden takım çalıştırmak istiyorum

Bir dönem 'ı çalıştıran , yeniden takım çalıştırmak istediğini ifade etti. İtalyan hoca, "25 yıl boyunca aralıksız olarak takım çalıştırdım, şu anda tabii ki özledim. Bu benim işim, bu benim tutkum. Ancak kapı kapı dolaşıp iş aramayacağım. Şimdi , gözlemliyorum, notlar alıyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 20:39 ABONE OL
Prandelli: Yeniden takım çalıştırmak istiyorum

Kulübeye geri dönmek istediğini belirten Prandelli, "25 yıl boyunca aralıksız olarak takım çalıştırdım, şu anda tabii ki özledim. Bu benim işim, bu benim tutkum. Ancak kapı kapı dolaşıp iş aramayacağım. Şimdi maçları izliyorum, gözlemliyorum, notlar alıyorum." dedi.

"PROBLEM YURT DIŞINA ÇIKINCA BAŞLADI"
Galatasaray'ı yönetmek için yurt dışına çıktığında problemlerin başladığını söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Kariyerim boyunca hiçbir pişmanlığım yok. Atalanta'nın genç takımında çalışmaya başladım ve oradan Serie A'ya geçtim. Milli Takım'da çalıştım. Problem, yurt dışına çıktığımda başladı. Sanırım bunu daha fazla düşünmeliydim" ifadelerini kullandı.

Cesare Prandelli, son olarak Genoa'nın başında görev aldı ve Haziran 2019'da görevine son verildi.

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Prandelli: Yeniden takım çalıştırmak istiyorum
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