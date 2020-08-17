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İşte 'de 'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

Gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden , bu kapsamda İstanbulspor ile karşılaşmıştı. Sahadan 'lık galibiyetle ayrılan Kanarya'da 5 isim teknik direktör 'un gözüne girmeyi başardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 17.8.2020 09:44 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

İstanbulspor'la Samandıra'da oynanan ve kazanılan hazırlık maçında takımın sergilediği futbolu değerlendiren , "Henüz istenen seviyede değiliz. Daha çok çalışmalıyız. Şu an geldiğimiz durum için yetersiz. Tempomuzu giderek artıracağız" dedi.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

Bulut, ilk maç olmasına rağmen takımının istek ve arzusundan son derece memnun olduğunu sözlerine eklemişti.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

Hazırlık maçında ise Kanarya'da yeni transferlerle birlikte toplamda 5 ismin arkadaşlarına göre daha ön plana çıktıkları öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

Erol hoca, iki farklı takımla sahada yer alırken, , , , kaleci Altay ve geleceğin yıldız adayı Beyaz'ın performanslarıyla büyük beğeni kazandıkları bildirildi.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

YAN TOPLARDA DAHA ETKİLİ

Maç, FB TV dahil herhangi bir kanaldan yayınlanmazken, Gökhan ve Caner'in, uyum konusunda hiçbir sıkıntı çekmedikleri, 'ın da çalışkanlığıyla ön plana çıktığı bildirildi.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

Kaleci Altay'ın geçen sezon boyunca eksiklik yaşadığı yan top zaaflarını giderdiği ve kendine güveninin geldiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi

'un da oynadıkça kendisine olan öz güveninin her geçen gün daha iyiye gideceğinin sinyallerinin alındığı vurgulandı. (Fanatik)

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