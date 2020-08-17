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ilk sırada Ndiaye yedekte

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Lemina ilk sırada Ndiaye yedekte
Ön libero mevkiine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta tanıdık iki isim ekseninde görüşmeler sürüyor. Bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı, kulübü bedelsiz kiralamaya razı oldu ancak oyuncunun maaşını, alacak olan kulübün karşılamasını istedi. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu da 2 milyon Euro'luk maaş talebinde indirim yapmayı kabul edince taraflar arasında görüşmeler hızlandı. Adı Beşiktaş ile anılan Ndiaye için ise yönetim, "Gündemimize geldi" dedi. Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren tecrübeli oyuncu şu an için 2. planda yer alıyor.

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Lemina ilk sırada Ndiaye yedekte
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