Lemina ilk sırada Ndiaye yedekte

Ön libero mevkiine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta tanıdık iki isim ekseninde görüşmeler sürüyor. Bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı, kulübü bedelsiz kiralamaya razı oldu ancak oyuncunun maaşını, alacak olan kulübün karşılamasını istedi. 26 yaşındakiAdı Beşiktaş ile anılan Ndiaye için ise yönetim, "Gündemimize geldi" dedi. Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren tecrübeli oyuncu şu an için 2. planda yer alıyor.