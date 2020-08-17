Taktık deha Pep zaferi unuttu

Barcelona ile 2 kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Pep Guardiola, 2010-11'den bu yana Avrupa'nın en kıymetli kulüpler kupasında şampiyonluk yüzü göremedi. Bayern Münih'le 3 kez yarı final oynayan, ardından Manchester City'nin başına geçen İspanyol çalıştırıcı, büyük yatırımlara rağmen bu kulvarda istediğini bulamadı. 2016-17'de son 16'da Monaco'ya, 2017- 18 sezonunda çeyrek finalde Liverpool'a, 2018-19'de çeyrek finalde Tottenham'a ve bu sezon ise yine son 8'de Lyon'a elenen Guardiola ve talebeleri şampiyonluk yarışına bir kez daha erken havlu attı.
1 MİLYAR 842 MİLYON EURO ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ!
2008'de M.City'yi satın alan Mansur bin Zayid el-Nehyan, kulübe harcadığı para ile Premier Lig zaferleri yaşasa da bir türlü Devler Ligi'nde zirveyi göremedi. 2008'den bu yana tam 1 milyar 842 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan Manchester temsilcisi, bu sezonu da Avrupa kupası kazanamadan bitirdi.