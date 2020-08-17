Taktık deha Pep zaferi unuttu

Barcelona ile 2 kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Pep Guardiola,bu yana Avrupa'nın en kıymetli kulüpler kupasında şampiyonluk yüzü göremedi.oynayan, ardından Manchester City'nin başına geçen İspanyol çalıştırıcı, büyük yatırımlara rağmen bu kulvarda istediğini bulamadı. 2016-17'de son 16'da, 2017- 18 sezonunda çeyrek finalde, 2018-19'de çeyrek finaldeve bu sezon ise yine son 8'deelenen Guardiola ve talebeleri şampiyonluk yarışına bir kez daha erken havlu attı.2008'de M.City'yi satın alan Mansur bin Zayid el-Nehyan, kulübe harcadığı para ile Premier Lig zaferleri yaşasa da bir türlü Devler Ligi'nde zirveyi göremedi. 2008'den bu yana tam 1 milyar 842 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan Manchester temsilcisi, bu sezonu da Avrupa kupası kazanamadan bitirdi.