Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cenk Özkacar'dan Olympique Lyon'a 5 yıllık imza

Cenk Özkacar'dan 'a 5 yıllık imza

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Fransa Ligue 1 ekibi 'a oldu. Yapılan açıklamaya göre genç oyuncu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Lyon bu transfer için 1.5 milyon euro ödeyecek.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 20:15 Son Güncelleme: 18.8.2020 20:17 ABONE OL
Cenk Özkacar'dan Olympique Lyon'a 5 yıllık imza

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon euro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.

TÜRK FUTBOLCULARIN TERCİHİ FRANSA

Cenk Özkacar da son dönemde Türk futbolcuların tercihi olan Fransa Ligi'nin yolunu tuttu. Ligue 1'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz Lille forması giyiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Altın fiyatları hakkında piyasalarda son durum ne? 18 Ağustos gram, has ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...
On Numara sonuçları 17 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı! 17 Ağustos Pazartesi MPİ Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
AÖL sınav sonuçları hızlı sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haber: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk Özkacar'dan Olympique Lyon'a 5 yıllık imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA