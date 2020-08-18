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'ın yeni durağı ! ...

Bu sezon 'de mücadele edecek olan , transferde bombayı patlatmak üzere. Son dakika bilgisine göre kırmızı-siyahlılar, dünyaca ünlü İngiliz kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:02 ABONE OL
Joe Hart'ın yeni durağı Süper Lig! Fatih Karagümrük...

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, yıldız file bekçisi Joe Hart ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi ekiplerde forma giyen, son olarak Burnley'de oynayan ve şu anda boşta olan Hart ile anlaşmaya varan Karagümrük, dün akşam futbolcuya sözleşmeyi gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ardından takımın Bolu'daki kampına katılacak.

Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini 75 kez korudu.

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındakifile bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

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Joe Hart'ın yeni durağı Süper Lig! Fatih Karagümrük...
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