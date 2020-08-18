Son dakika: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Barcelona'da adeta yer yerinden oynamıştı. Önce deneyimli teknik adam Setien ardından ise sportif direktör Eric Abidal ile yollar ayrılmıştı.

İspanyol devi, 2020-2021 sezonu öncesinde yeni teknik adamını buldu. Başkan Bartomeu, Hollandalı hoca Koeman ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

İstifa çağrılarına da yanıt veren Bartomeu'nun açıklamaları şöyle: "İstifa etmeme kararı aldım çünkü La Liga 5 hafta sonra başlıyor. İstifa etmek en kolayı olurdu. Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor. Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm."