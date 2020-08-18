Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!

Son dakika: 'nın yeni oldu!

Son dakika... Deneyimli teknik adam Setien ile yollarını ayıran İspanyol devi 'nın yeni Hollandalı oldu. Barcelona Başkanı , "İstifa etmiyorum. da hocamız Ronald Koeman olacak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 21:45 Son Güncelleme: 18.8.2020 22:00 ABONE OL
Son dakika: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Barcelona'da adeta yer yerinden oynamıştı. Önce deneyimli teknik adam Setien ardından ise sportif direktör Eric Abidal ile yollar ayrılmıştı.

İspanyol devi, 2020-2021 sezonu öncesinde yeni teknik adamını buldu. Başkan Bartomeu, Hollandalı hoca Koeman ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

İstifa çağrılarına da yanıt veren Bartomeu'nun açıklamaları şöyle: "İstifa etmeme kararı aldım çünkü La Liga 5 hafta sonra başlıyor. İstifa etmek en kolayı olurdu. Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor. Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Altın fiyatları hakkında piyasalarda son durum ne? 18 Ağustos gram, has ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
On Numara sonuçları 17 Ağustos Milli Piyango Online bilet sorgulama! MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı! 17 Ağustos Pazartesi MPİ Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!
AÖL sınav sonuçları hızlı sorgulama! 2020 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Son dakika haber: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA