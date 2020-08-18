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'da dönemi sona erdi

Son dakika... ekiplerinden , ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 19:25 Son Güncelleme: 18.8.2020 20:19 ABONE OL
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar resmi olarak ayrıldı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pandemi sürecinde birçok futbolcumuzun sürecin getireceği riskleri göze alamayıp gitmesine rağmen, takımın başından ayrılmayıp, mevcut durumu şikayet malzemesi dahi yapmadan zor şartlar altında çalışarak, bu süreçte yanımızda olan ve mücadelesine sonuna kadar devam eden Hocamız Hikmet Karaman ve ekibine sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırılması ve kulübümüzün önünün açılması hususunda gösterdiği özveriden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

2019-2020 Futbol Sezonunda yaşanan başarısızlığın faturası asla tek başına kendisine yüklenmemesi gereken Hikmet Karaman'a bundan sonraki profesyonel kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi
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