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'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri 'a geliyor

Transferin en hızlı takımı olan , stoper bölgesi için de girişimlerini sürdürüyor. Bu bölge için Bastos ve Lemos ile anlaşan , bu isimleri bekletiyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin ise oldukça ses getirecek bir olduğu öğrenildi. Kanarya, dünyaca ünlü stoperin menajerini 'a çağırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 08:34 Son Güncelleme: 19.8.2020 08:35 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan 'de dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

'nu sportif direktör koltuğuna oturtan 'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan , bu bölgede Jailson, Gustavo ve 'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

öncesi birçok bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

Savunmaya yapacağı takviye için ince eleyip sık dokuyan F.Bahçe'de asıl hedef belli oldu. Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı kaydedildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

Haberlere göre İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi. İnter'in en çok kazanan isimlerinden olan Godin, 2 senelik daha sözleşmesi olduğu için buna sıcak bakmasa da baskılar sonrası menajerine talimat verdi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

GÖRÜŞMELER ÇETİN GEÇECEK

Bu noktada ise devreye girdi. Emre, 2012-13 sezonunda Atletico'dan takım arkadaşı olan Godin'le telefonda görüşüp şartlarını sordu. 1.87'lik futbolcu ile yüzeysel yapılan pazarlık sonrası menajer düzeyinde görüşmelerin başlaması kararlaştırıldı. Sarı-lacivertliler, Godin'le anlaşabilirse İnter, maliyetten kurtulmak için transferde kolaylık sağlayacak. Fakat, oyuncu ve F.Bahçe cephesi arasındaki görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

MENAJERİ GELİYOR

Godin'ın ile yaptığı ilk görüşme sonrası menajerini devreye soktuğu belirtildi. Hatta bunun üzerine menajerin birkaç gün içinde 'a gelip Belözoğlu ile masaya oturacağı ifade edildi. Bu arada bir başka iddiada ise aynı menajerin oyuncuyu 'a da önerdiği konuşuluyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

TAM BİR KUPA CANAVARI

Godin, kariyerine 9 kupa sığdırdı. Uruguay ile Copa America şampiyonluğu yaşayan futbolcu, ile de 2 Avrupa Ligi, 3 , 1 , 1 Kupa, 1 İspanya Süper Kupa aldı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor

PERFORMANSI ÇOK İSTİKRARLI

Godin, ilerleyen yaşına rağmen sakatlık konusunda sağlam bir isim. Geride kalan sezon 2 kez kas sakatlığı yaşayan Uruguaylı futbolcu, bu sebeple sadece 2 maçta forma giyemedi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor
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