Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

Fenerbahçe transferde gazdan ayağını çekmiyor… Aynı gün içinde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş isimlerini duyuran sarı-lacivertliler, önceki gece tam 00.00'da 'Fenerbahçe geliyor' tweetiyle ikinci transfer harekâtını başlattı.

Bu tweetin ardından dün sabah saatlerinde Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ın transfer edildiği resmen duyuruldu. Bunun dışında G.Saray'ın da almak istediği Genoa'dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağlandı. Sinan ile de Thiam gibi 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Kanarya, Thiam ve Sinan transferlerini de bonservissiz olarak gerçekleştirdi.



LEMOS 4 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe'nin transfer şovu bugün ya da yarın yapılacak resmi açıklamalarla sürecek. Sarı-lacivertliler, Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ve Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli Jose Sosa transferlerini de tamamladı. Lemos ile 4, Sosa ile de 2 yıllık kontrat imzalanacak. Sosa'nın imza parası dahil 2 milyon 250 bin Euro kazanacağı ifade edildi.



SOSA OFANSİF LİDER OLACAK

Sosa transferinde Başkan Ali Koç'un hamlesi kritik rol oynadı. Başkan, Arjantinli oyuncu ile bire bir görüşme gerçekleştirirken, sonunda ikna etmeyi başardı. Sosa'nın Koç'un özel uçağı ile gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut orta alanda geniş rotasyon olmasına rağmen usta bir oyuncu eksikliği hissettikleri için Sosa transferine yeşil ışık yaktılar. Yeni Fenerbahçe'de Gustavo defansif lider, Arjantinli Jose Sosa ise takımda ofansif lider olacak.