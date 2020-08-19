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Lemina'dan Galatasaraylıları üzen Beşiktaşlıları sevindiren hareket!

Geçtiğimiz sezon forması giyen , 'ın gündemindeydi. Gabonlu yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takipten çıkarmasının ardından Beşiktaşlı yıldızların fotoğrafını beğendi.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 16:49 ABONE OL
Lemina'dan Galatasaraylıları üzen Beşiktaşlıları sevindiren hareket!

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.


N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.

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Lemina'dan Galatasaraylıları üzen Beşiktaşlıları sevindiren hareket!
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