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Bafetimbi sahada fenalaştı!

Bir dönem forması giyen ve vazovagal senkop hastası olan Bafetimbi , takımı 'in ile oynadığı karşılaşmada fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa süre sonra kendine gelen Fransız yıldız, karşılaşmaya devam etti. 35 yaşındaki golcü, Galatasaray- maçında da aynı hastalıktan dolayı bayılmıştı.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 22:31 Son Güncelleme: 20.8.2020 22:36 ABONE OL
Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı!

Kariyerini Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de sürdüren Bafetimbi Gomis korkuttu.

Fransız futbolcu, Al Ahli ile karşılaştıkları mücadelenin 12. dakikasında yere yığıldı. Vazovagal senkop hastası olan 35 yaşındaki yıldız, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayağa kalktı ve müsabakaya devam etti.

Gomis, Türkiye'de Galatasaray forması giydiği dönemde de Kasımpaşa maçında bayılmış, bir süre sonra kendine gelmişti.

Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı!

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Vazovagal senkop olarak adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından dolayı ani ve kısa süreli bilinç ve duruş kaybıdır.

(Gomis, Kasımpaşa-Galatasaray maçında da fenalaşmıştı.)

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Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı!
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