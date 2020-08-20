Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

Transfer operasyonuna başlayan Galatasaray'da ilk hedef Kolombiyalı James Rodriguez! Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Arda Turan ve Omar transferlerini açıklayan Galatasaray taraftarı James Rodriguez haberinden sonra yıldız ismi TT listesine yükseltti. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor. Yüksek maaşı yüzünden Real Madrid, oyuncuyu bir sene daha kiraya vermeye sıcak bakıyor.
Transferle ilgili gelişmeler transfer sezonu boyunca sürecek gibi gözüküyor. Belhanda'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, Faslı oyuncunun satılabileceği konusunda yönetime rapor verdi fakat oyuncu için herhangi bir teklif gelmedi.
İLK TEKLİF YAPILDI!
Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor...
BULUŞACAKLAR
Arda-Falcao buluşmasının ardından eğer transfer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, James Rodriguez ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, milli takımın yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı...
ORTA SAHAYA HAMLE GELİYOR!
Sarı-kırmızılılar, Seri ve Lemina'dan boşalan orta saha transferi için de sıkı temaslar kurarken, Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder'i istediği ve kulübüne 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifini ilettiği iddia edilmişti.
Cimbom, transfer için 21 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı.