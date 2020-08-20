Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

İLK TEKLİF YAPILDI!

Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor...