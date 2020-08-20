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'dan transfer sürprizi! Falcao'nun yanına mi geliyor? Orta sahaya...

Fenerbahçe cephesinde üst üste gelen imzalardan sonra 'da da transfer operasyonu başlıyor! Son dönemde forma şansı bulamayan ile anlaşmak için harekete geçildi. Kolombiya milli takımından takım arkadaşı olan Radamel Falcao ile James Rodriguez'in tekrar birlikte yakalayacağı uyum sarı kırmızılı taraftarları heyecanlanırdı. Real Madrid'in gözden çıkardığı yıldız futbolcu kiralık olarak Bayern Münih forması da giymişti. Öte yandan Galatasaray'ın Molder ısrarı da sürüyor; işte son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 14:33 ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

Transfer operasyonuna başlayan 'da ilk hedef Kolombiyalı ! Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Arda Turan ve Omar transferlerini açıklayan Galatasaray taraftarı James Rodriguez haberinden sonra yıldız ismi TT listesine yükseltti. Gelen bilgisine göre Galatasaray, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor. Yüksek maaşı yüzünden Real Madrid, oyuncuyu bir sene daha kiraya vermeye sıcak bakıyor.

Transferle ilgili gelişmeler transfer sezonu boyunca sürecek gibi gözüküyor. Belhanda'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, Faslı oyuncunun satılabileceği konusunda yönetime rapor verdi fakat oyuncu için herhangi bir teklif gelmedi.

Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

İLK TEKLİF YAPILDI!

'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

BULUŞACAKLAR

Arda-Falcao buluşmasının ardından eğer transfer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, milli takımın yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı...

Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...

ORTA SAHAYA HAMLE GELİYOR!

Sarı-kırmızılılar, Seri ve Lemina'dan boşalan orta saha transferi için de sıkı temaslar kurarken, Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder'i istediği ve kulübüne 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifini ilettiği iddia edilmişti.
Cimbom, transfer için 21 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı.

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Galatasaray'dan son dakika transfer sürprizi! Falcao'nun yanına James Rodriguez mi geliyor? Orta sahaya...
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