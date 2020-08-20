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: 'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

A Milli Takım , gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'un aldığı Avrupa'dan 1 yıl men cezasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Trabzonspor, 'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:35 Son Güncelleme: 20.8.2020 16:17 ABONE OL
Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

A Milli Takımımızın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı hedeflediklerini belirten 66 yaşındaki hoca, Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin haksızlık olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Azaltmak, çoğaltmak işin bir parçası. Üretim yapmalıyız. Yoksa yarışma iyi olmaz. Yabancı sayısı fazla olduğu için Türk oyuncular Avrupa'ya gitti diyorlar, ürettiğin için gidiyor. Bugünkü durumumuz bundan öncekinin karşılığıdır. Daha iyisini de yapmalıyız."

"Avrupa Şampiyonası'nda hedefim gruptan çıkmak. Daha önemlisi oynadığımız futbolla ses getirmek. Gruplarda uluslararası alana taşıdık. Şimdi daha yukarı çıkmalıyız, bunun için sürdürülebilir bir yapı lazım. Kupayı alsak da bunu söylerim. Fransa da birinci olunca bunu dedi. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var.

'Yabancı sayısı olduğu için yurt dışına gitmişler' Ürettiğin için gittiler. Yabancı az, çok olduğu için değil üreteceksin. Üretirsen ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Buna rağmen alıyorsan ekonomik olarak kaybedeceksin. Daha iyisi için yeni politikalar üretmeliyiz."

"Beşiktaş büyük bir camia, iyi işler yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Beşiktaş'ı PAOK karşısında tura yakın görüyorum."

"Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor."

Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

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Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı
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