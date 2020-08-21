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'den 'ın gündemindeki Kalu'ya teklif

'ın gündemindeki için 'nin devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekibin, 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Bordeaux ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 17:28 Son Güncelleme: 21.8.2020 17:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gündemindeki Kalu'ya teklif

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu için devreye girdi.

Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.

GALATASARAY'LA DEVAM EDEN GÖRÜŞME YOK!
Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bordeaux ile 22 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı yaptı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gündemindeki Kalu'ya teklif
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