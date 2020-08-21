Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gündemindeki Kalu'ya teklif

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu için devreye girdi.

Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.

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Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bordeaux ile 22 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı yaptı. (Fotomaç)

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