Hasan Kartal'dan Muriqi açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarından Vedat Muriqi'nin transferine kadar birçok konuda Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

'RİZE'YE OYUNCU GETİRMEKTE ZORLANIYORUZ'

Başkan Kartal, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları ile ilgili olarak "İnşallah Tomas hoca ile iyi yerlerde olacağız. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı çekmek istemiyoruz. Transferlerimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ama Rize'ye oyuncu getirmekte zorlanıyoruz. Yabancı oyuncular genelde İstanbul'u ve Antalya'yı tercih ediyorlar. 'Çocuğumun burada okulu yok' diyorlar. Bu nedenle çoğu kez Rize'yi tercih etmiyorlar. Yabancı golcü transferi yapacağız. Ama ismini açıklamak istemiyoruz. Açıklıyorsunuz, olmuyor. Dile getirdiğimizde başka kulüp talip oluyor ve fiyatı yükseliyor" açıklamasını yaptı.

Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve 1 yıllık sözleşmesi sona eren Oğuz Kaan Güçtekin için "Hocamızın vereceği karara göre hareket edeceğiz" yorumunu yaptı.

'VEDAT BİZDE OLSAYDI...'

Rizespor Başkanı "Muriqi'nin bu rakama transfer olacağını tahmin ediyor muydunuz? Lazio'ya transferi gerçekleştirdiği takdirde bonservisin karından mı alacaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii Rizespor'da olsaydı 18 milyon Euro'ya transfer olamazdı. Fenerbahçe'de olunca fiyatı da yükseliyor. Fenerbahçe'nin oyuncusudur. Hayırlı olsun. Transfer gerçekleşirse Bonservisin karından yüzde 15 alacağız."

GÖKHAN AKKAN-BEŞİKTAŞ KONUSU

Beşiktaş'ın istediği ileri sürülen kaleci Gökhan Akkan için Başkan Kartal, "Resmi teklif almadık. Takımda kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.