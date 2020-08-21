Hesap vermeden kaçtılar!

Başakşehir'in şampiyonluğu ile tamamlanan sezonun yankıları devam ederken, skandallarıyla maçlara damga vuran MHK Başkanı Zekeriya Alp ve üyeleri, dün istifa ederek resmen kaçtılar. Ligin başlamasına 21 gün kala Riva'ya giden Alp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e "Biz yeni sezonda yokuz, görevi bırakıyoruz" diyerek kendisinin ve ekibinin istifasını verdi. Daha sonra TFF'nin sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün (dün) Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Özdemir'e bildirmiştir. Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."



YENİ BİR KAOS İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Zekeriya Alp ve ekibinin istifası futbol dünyasında, "Hesap vermeden nereye gidiyorsunuz? Önce ligi dizayn ettiniz, şampiyonu belirlediniz. Ligin altını üstünü birbirine kattınız!" diye yorumlandı. Bu gelişmeyle ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir sessizliğini korurken, spor kamuoyunda bu kaçışın nedenleri merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi geride kalan sezonda özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine yapılan hakem hataları milyonları çıldırtmış, MHK sürekli olarak istifaya davet edilmişti. O günlerde kafasını kuma gömen Alp ve ekibi, 11 Eylül'de başlayacak sezon öncesi adeta yeni bir kaos çıkarmak için düğmeye basıp kaçtılar.

NOT: Yeni MHK başkanının bugün belli olması bekleniyor.



KAÇAKLAR İÇİN NE DEDİLER?



MURAT ÖZBOSTAN

Zorlu'dan sonra istifa etseydiniz!

Hatalarıyla, skandallarıyla tarihe geçen bu MHK, vicdanları rahatlatmadan gitmiştir… Kimse bana bu istifanın masum ve erdemli olduğunu anlatmasın. Eğer istifa edecektiniz, Zorlu AVM'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a brifing verdiğinizin ortaya çıkmasından sonra gitmeniz gerekirdi. Hadi bunu da geçelim, kaç kulübün emeğini çaldınız. Eğer küme düşme kaldırılmasaydı, hakem hataları yüzünden bir alt lige gidecek takımlar olacaktı. Görev verdiğiniz hakemlerle şampiyonu belirleyip, büyük bir kaos ortamı yarattınız. Sokaktaki futbolsevere şu soruyu sorsak; "2019-20 sezonuna dair ne söylersiniz?" Alacağımız cevabın yüzde 95'i şu olur: "Hakemler…" Böyle bir zamanda böyle bir dönemde izahatta bulunmayıp, kulağınızın üstüne yattınız şimdi arazi oluyorsunuz, adama sormazlar mı neden sezonun başlamasına 21 gün kala gittiniz! Son sözüm de TFF'ye… Bir sezon boyunca bu skandallara göz yumdunuz, toplum tarafından yerden yere vurulduğunuzda bile sustunuz, bari şimdi çıkın da dönen dolapları bir bir kamuoyuna açıklayın.



LEVENT TÜZEMEN

Şampiyonluğu Trabzon'dan aldılar

MHK başkanı ve yönetiminin istifası meşhur Zorlu toplantısından sonra gündeme gelmeliydi. Zorlu toplantısı, MHK'nin güven erozyonuna uğramasına yol açtı. Zekeriya Alp, hakem dünyasına hiç hakim olamadı. Çünkü, MHK'de çok başlılık vardı. Hakemler, Alp'i içlerine sindiremedi. Alp belki başkandı ama Oğuz Sarvan-Ünsal Çimen TFF içindeki derin yapının eli ayağıydı. Pandemi döneminde oynanan 8 haftadaki kritik maçlarda görev yapan ve sonuca etki eden hakemleri TFF içindeki derin yapı atanmalarını sağladı. Yani; davul MHK'nin elindeydi ama tokmak derin yapıdaydı. Hakemler de tokmağa biat ettiler. Maçlarda skandal hatalar ön plana çıktı. Hata yapan hakem cezalandırılmadı. Ve; hakemler rezil sezonda şampiyonluğu Trabzonspor'dan alıp Başakşehir'e verdiler.



GÜRCAN BİLGİÇ

Yeni tartışmaların başlangıcı olur

Zekeriya Alp'in MHK'nin başına geçmesinin birinci nedeni dürüstlüğüne olan güvendi… Görevi boyunca da bunu ispat etti. MHK'yi yönetirken herkesi memnun edemezsin ama işin garip tarafı özellikle geçen sezonda tüm takımların hakemlerden şikayetçi olmasıydı. Eğer hatalar veya karar standartları bu kadar sapmışsa MHK başarısız demektir. Alp çok uğraştı, özel görüştü, kelle kopardı, hesap sordu ama aynı hakemler ile standart yönetimi sağlayamadı. Eğer o yapamadıysa kimse yapamaz. Alp'in gidişi, yeni tartışmaların sadece başlangıcı olur.



BÜLENT TİMURLENK

Hakemler dibe vurunca gitseydin

Geride kalan sezonda hakem performansları dibe vurduğunda ya da sezon bittiğinde istifayı düşünmeyen Zekeriya Alp şimdi görevi bıraktı... Hakem camiası eskileri ve görev yapanlarıyla birlikte çok kapalı bir grup… Zekeriya Bey ise eski ünlü bir futbolcu. Sanıyorum hiçbir zaman o grupla doğru iletişimi de kuramadı. Yıllardır söylediğimi tekrarlayayım; hakem performanslarını değerlendirmek ve atamaları da yapmak üzere bir yabancı MHK başkanını göreve getirmeli, hakemlere de devre arasında cep telefonlarını kullanmayı yasaklamalıyız.

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