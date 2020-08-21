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Welinton sağlık kontrolünden geçti

, dün yeni transferi Welinton'u resmen açıklamıştı. Brezilyalı savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:12 ABONE OL
Welinton sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın dün renklerine bağladığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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Welinton sağlık kontrolünden geçti
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