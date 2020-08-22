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'den flaş açıklama! ...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında 'in yeni ekibi Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımda ve maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 21:14 Son Güncelleme: 22.8.2020 21:15 ABONE OL
Gökhan Gönül'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Gelecek sezon adına hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül ile Serdar Aziz açıklamalarda bulunurken, teknik direktör Erol Bulut'un takımı sahaya sürdüğü 3-5-2 taktiğine de değindi.

GÖKHAN GÖNÜL: BU SİSTEMDE FAZLA OYNANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
3-5-2 sistemininin takımda yeni tercih edilmeye başlandığını düşünen Gökhan Gönül, "İlk yarı 3-5-2 sistemiyle oynadık. Takımdaki arkadaşlarımın çok fazla bu sistemde oynadığını düşünmüyorum. Ancak hocamız da bazı maçlarda başka sistemlerde oynamamız gerektiğini söylüyor. Çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Fenerbahçe'nin nerede olursa olsun kazanması gerekir" dedi.

SERDAR AZİZ: İLK DEFA BU SİSTEMLE OYNADIK
İlk defa bu sistemle oynadıklarını dile getiren Serdar Aziz ise, "İlk defa 3-5-2 sistemiyle oynadık. Hafta arası antrenmanlarda çalıştık ama kolay bir sistem değil. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah lige iyi başlarız, burada iyi çalışarak şampiyonluk yolunda istediğimiz oyunu oturtarak başlamış oluruz" diye konuştu.

Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

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Gökhan Gönül'den flaş açıklama! Fenerbahçe...
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