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Kuzey yıldızı Aslan’a

Genç yetenek avına çıkan , Polonya'da umduğunu bulamayınca İskandinav pazarına yöneldi. 'da forma giyen Moder ve 'ın fiyatları uçtu. Cimbom, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 19 yaşındaki 'nin transferinde sona yaklaştı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Kuzey yıldızı Aslan’a

Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.

GELECEĞE YATIRIM YAPACAK
Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

COULİBALY KİMDİR?
Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.

İLK RAKİP EYÜP
G.Saray'ın hazırlık maçları programı belli oldu: 24 Ağustos (11.00) G.Saray- Eyüp, 28 Ağustos (17.00) G.Saray-İstanbul, 31 Ağustos (16.00) G.Saray-Ümraniye, 3 Eylül (17.00) G.Saray-Gaziantep FK, 5 Eylül (17.00) G.Saray-Kasımpaşa.

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