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'ın Götze aşkı bitmiyor!

yönetimi, ile yolları ayırarak takıma dünyaca ünlü bir katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takımın adayları ve . İşte Alman yıldızın transferine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.8.2020 01:49 ABONE OL
Galatasaray'ın Götze aşkı bitmiyor!

Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı Mario Götze geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Alman basını, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı. Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı.

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Galatasaray'ın Götze aşkı bitmiyor!
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