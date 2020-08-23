İhracatta süperiz

Süper Lig ekipleri son 4 sezonda yurt dışına satışını gerçekleştirdiği 79 futbolcudan 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) kazandı. Listeye Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat'ın eklenmesi de an meselesi



SATIŞTA REKORLAR ARDI ARDINA PATLADI

Transfer satışlarında son dönemde iyi işler yapan Süper Lig ekipleri, rekorlar da kırmayı başardı. Trabzonspor'un Lille'e 17.5 milyon Euro karşılığında sattığı Yusuf Yazıcı, Türkiye'de altyapı eğitimi alıp en pahalı satışı gerçekleşen isim oldu. Everton'a 22.5 milyon Euro'ya giden Cenk Tosun ise ülkeden yurt dışına satılan en yüksek bedelli Türk yıldız unvanını aldı. Vedat Muriqi'in 20 milyon Euro'ya İtalyan kulübü Lazio'ya gitmesi halinde Elvir Baljic (21 milyon Euro) sonrası en pahalı yabancı futbolcu olacak.