Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhracatta süperiz

süperiz

ekipleri son 4 sezonda satışını gerçekleştirdiği 79 futbolcudan 306 milyon (2.6 milyar TL) kazandı. ’nin golcü futbolcusu Vedat’ın eklenmesi de an meselesi.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
İhracatta süperiz

Süper Lig ekipleri son 4 sezonda yurt dışına satışını gerçekleştirdiği 79 futbolcudan 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) kazandı. Listeye Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat'ın eklenmesi de an meselesi

SATIŞTA REKORLAR ARDI ARDINA PATLADI
Transfer satışlarında son dönemde iyi işler yapan Süper Lig ekipleri, rekorlar da kırmayı başardı. Trabzonspor'un Lille'e 17.5 milyon Euro karşılığında sattığı Yusuf Yazıcı, Türkiye'de altyapı eğitimi alıp en pahalı satışı gerçekleşen isim oldu. Everton'a 22.5 milyon Euro'ya giden Cenk Tosun ise ülkeden yurt dışına satılan en yüksek bedelli Türk yıldız unvanını aldı. Vedat Muriqi'in 20 milyon Euro'ya İtalyan kulübü Lazio'ya gitmesi halinde Elvir Baljic (21 milyon Euro) sonrası en pahalı yabancı futbolcu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ÖSYM'den YKS tercih sonuçları açıklaması: 2020 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Ne altın ne döviz! Satan pişman oldu: İşte yeni gözde...
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu!
Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?
Avlu’nun yıldızı Selen Seyven sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…
Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu
MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI... Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okulların açılma tarihi ne zaman, ertelendi mi?
Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli elektrikli traktör seri üretimine 2021 yılında geçecek...
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatta süperiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA