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Terim'in orta saha planı hazır!

Seri, ve Moder için ses çıkmadı! Hazırlık maçlarının gelip çatması ile Terim gözünü, ilk 11’de düşünmediği , , Ömer ve Taylan’a çevirdi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
Terim'in orta saha planı hazır!

Transfer için elinde 1.6 milyon Euro bütçe bulunan G.Saray'da bu para planlanan orta sahaya takviye için yeterli olmadı. Seri ve Lemina'yı daha düşük maliyetle tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süredir Polonyalı orta saha Jakub Moder'le ilgileniyor. Ancak bu üç isim için yapılan girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

RYAN DONK ÖN LİBERODA
Haftaya hazırlık maçları oynamaya başlayacak olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, jokeri Donk'u yokluktan ön liberoya çekecek. Donk'la birlikte orta saha rotasyonunu Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı oluşturacak. Bu 4 isim de Terim'in yeni sezon planlamasında ilk 11'de düşünülmüyordu ancak orta saha takviyeleri gerçekleşmediği için mecburen şans bulacaklar.

AH FERNANDO VAH BANEGA!
Geçen sezon transferde yapılan hataların bedelini Galatasaray ligi 6. bitirerek ödedi. Fatih Terim'in çok istediği Arjantinli orta saha Banega'yı alamayan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı ön liberosu Fernando'yu da Sevilla'ya sattı. Galatasaray yerine Sevilla'da buluşan Fernando-Banega ikilisi çok başarılı oldukları sezonu Avrupa Ligi şampiyonluğuyla taçlandırdı. 42 maça çıkan Fernando 3 gol-3 asist, 43 maçta görev yapan Banega 3 gol-11 asistle oynadı.

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Terim'in orta saha planı hazır!
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