Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Scarpa bombası!

'dan Scarpa bombası!

transferde gözünü kararttı... Brezilya basınında 'nın haberine göre , ekibi Palmeiras forması giyen ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 01:49 ABONE OL
Trabzonspor'dan Scarpa bombası!

Trabzonspor transferde gözünü kararttı... Brezilya basınında Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Takvim'in haberine göre Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Flaş isim! MasterChef dün gece kim elendi? 23 Ağustos son bölüm Masterchef'te elenen isim belli oldu!
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic'in karşısında diz çöktü sosyal medya yıkıldı! Evlilik haberleri günlerce konuşulmuştu
ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması geldi! 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama sayfası!
LGS 2.nakil tercih başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI! MEB ile Lise LGS 2.nakil sonuçları erişime açıldı!
Son dakika: Çakar lambalı saldırgan tutuklandı!
Son Dakika Haber: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ağustos 2020 Pazartesi Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online Sayısal Loto çekilişi hızlı sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Scarpa bombası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA