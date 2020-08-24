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'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Son dakika haberleri... Teknik direktör 'ın çok fazla şans vermediği için 'dan flaş bir takas teklifi geldi. Al Nassr, bir dönem forması da giyen Giuliano'ya karşılık Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli takıma 7 milyon Euro karşılığında Zenit'ten gelen Brezilyalı yıldız 10,5 milyon Euro karşılığında Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.8.2020 18:41 Son Güncelleme: 24.8.2020 18:59 ABONE OL
Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Siyah-Beyazlılar'da 2.5 milyon Euro'luk maaşında indirime sıcak bakmaması sebebiyle Yönetimi'nin yollarını ayırma kararı verdiği 'e son olarak Ligi ekiplerinden Al-Nasr talip olmuştu

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

28 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro'luk teklifle 'ın kapısını çalan kulübe, 'tan 7.5 milyon Euro'luk cevap gittiği öğrenildi.

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Bu gelişme sonrasında Al-Nasr'dan, Siyah-Beyazlılar'a yeni bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Fanatik'in haberine göre Arap kulübünün, 2 yıl önce 'ye 10.5 milyon Euro ödeyerek aldıkları Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu bu transferde kullanmayı önerdiği bildirildi. Bu teklife olumlu bakan Yönetimi'nin Giuliano'ya ek olarak 2 milyon Euro da para istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, anlaşma zemininin yakın olduğu belirtildi.

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

GELECEK PLANLARI DEĞİŞECEK
formasıyla geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkıp 7 gol ve 7 asistle oynayan , kariyerine ilk etapta 'da devam etmek istiyor.

Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

'la 2022 yılına kadar kontratı bulunan Ljajic'in, 'dan ev satın alıp bütün planlamasını buranın üzerinden yaptığı belirtildi. Ancak maaş indirimi konusunda kulüple anlaşma sağlayamayan tecrübeli futbolcunun, bundan dolayı geleceğiyle ilgili olarak düşüncelerini güncellemesi gerekecek.

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Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!
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