Beşiktaş'a Ljajic için flaş takas teklifi!

Fanatik'in haberine göre Arap kulübünün, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye 10.5 milyon Euro ödeyerek aldıkları Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu bu transferde kullanmayı önerdiği bildirildi. Bu teklife olumlu bakan Beşiktaş Yönetimi'nin Giuliano'ya ek olarak 2 milyon Euro da para istediği öğrenildi.