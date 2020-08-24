Burke&Khazri haftası!

Trabzonspor, Flavio, Trondsen, Plaza, Marlon, Muhammet Taha ve Anıl'ı kadrosuna katarken, çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına'nın hedefindeki isimlerin başında ise Oliver Burke ve Wahbi Khazri geliyor. Burke için W.Bromwich ile temasta olan bordo-mavililer, istenen noktaya henüz varamadı. Ancak oyuncunun forma giyebileceği bir yere gitmek istemesi Karadeniz ekibini öne geçirmiş durumda. St. Etienne forması giyen Khazri için temaslar hızlandırıldı. Fransız kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralamak için el sıkışan bordo-mavililer, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.



OLİVER BURKE KİMDİR?

Yaş 23

Kulüp: West Bromwich

Mevki: Sağ kanat

Ülke: İskoçya



WAHBİ KHAZRİ KİMDİR?

Yaş 29

Kulüp: Saint Etienne

Mevki: Santrfor

Ülke: Tunus