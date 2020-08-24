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Bordo-mavili ekip, bu hafta iki futbolcuyu daha kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Burke&Khazri haftası!

Trabzonspor, Flavio, Trondsen, Plaza, Marlon, Muhammet Taha ve Anıl'ı kadrosuna katarken, çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına'nın hedefindeki isimlerin başında ise Oliver Burke ve Wahbi Khazri geliyor. Burke için W.Bromwich ile temasta olan bordo-mavililer, istenen noktaya henüz varamadı. Ancak oyuncunun forma giyebileceği bir yere gitmek istemesi Karadeniz ekibini öne geçirmiş durumda. St. Etienne forması giyen Khazri için temaslar hızlandırıldı. Fransız kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralamak için el sıkışan bordo-mavililer, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

OLİVER BURKEMDİR?
Yaş 23
Kulüp: West Bromwich
Mevki: Sağ kanat
Ülke: İskoçya

WAHBİ KHAZRİ KİMDİR?
Yaş 29
Kulüp: Saint Etienne
Mevki: Santrfor
Ülke: Tunus

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Burke&Khazri haftası!
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