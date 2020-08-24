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, 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

ekibi , , ve ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 20:02 ABONE OL
Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı renklerine kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve Fatih Karagümrük forması giyen Engin Bekdemir ile ikişer, Altınordu forması güyen Kemal Rüzgar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncular için önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile birlikte imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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