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İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 18:12 ABONE OL
Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor'da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı transfer için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

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Çaykur Rizespor Yasin Pehlivan'ı transfer etti
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