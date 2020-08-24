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'nın yıldızının peşinde!

Giriş Tarihi: 24.8.2020 20:49 Son Güncelleme: 24.8.2020 20:53 ABONE OL
Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!

Önümüzdeki sezon kapsamında çalışmalarına devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan 'dan flaş bir hamlesi geldi. Sarı kırmızılılar 'nın yıldız ismini gündemine aldı.

Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; , 'dan ayrılacak olan ile ilgilenmeye başladı.

Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!

Menajeriyle görüşmeler başladı. Hırvat yıldız, önce Sevilla'dan gelecek cevabını bekliyor

Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!

ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan , 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle olmuştu.

Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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Galatasaray Barcelona'nın yıldızının peşinde!
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