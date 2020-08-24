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'a James'ten iyi haber! Maaş...

Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı 10 numara ile ilgilenmesi büyük ses getirirken , “’e ilk resmi öneri G.Saray’dan geldi” haberini yayımladı. İspanyol esRadio, “Aşılamayacak bir sorun yok” yorumunu yaptı

Giriş Tarihi: 24.8.2020 02:05 ABONE OL
Galatasaray'a James'ten iyi haber! Maaş...

Galatasaray, Real Madrid'den James Rodriguez'in peşinde... Birçok kişi bu transferin hayal olduğunu düşünse de sarı-kırmızılı yönetim aynı kanıda değil ve ağır ama kararlı bir şekilde ağlarını örmeye devam ediyor.

Real Madrid ve Rodriguez'in menajeri ile görüşmeler sürerken Türkiye'de ilk kez Fotomaç'ın sayfalarına taşıdığı temaslar, dünya basının da ilgisini çekti. Bu konudaki gelişmeler duyurulurken James Rodriguez konusunda İspanyol ve Kolombiya basının ortak kanısı Galatasaray'ın ideal seçenek olduğu yönünde...

Kolombiya'dan Futbol Ete; Manchester United, Arsenal, Everton ve son zamanlarda da Lazio'nun James'le ilgilendiğine dair haberler çıkmasına rağmen bunlardan hiçbirisinden teklif gelmediğini yazdı. Libertad Digital, "Real Madrid'e ilk resmi öneri Galatasaray'dan geldi" haberini yayımladı. İspanyol es- Radio ise "Galatasaray'ın James Rodriguez'in maaşının yüzde 100'ünü ödemek istememesi tek sorun ama aşılamayacak bir sorun değil" yorumunu yaptı. ŞIMDI gözler Real Madrid ve Galatasaray'dan gelecek haberlere çevrildi.

NASIL GELECEK?
Zidane ile anlaşamayan ve geçen sezon Real Madrid'de çok az şans bulabilen James Rodriguez, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıkladı. Galatasaray kiralık olarak oyuncuya talip ancak Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalması sorun teşkil ediyor. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Real'in sözleşmesini uzatıp, Galatasaray'a göndermesi gündemde...

Banfield, Porto, Monaco, Bayern Münih ve Real Madrid formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi.

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Galatasaray'a James'ten iyi haber! Maaş...
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