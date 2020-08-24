Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PAOK Teknik Direktörü Ferreira'dan Beşiktaş maçı yorumu

Teknik Direktörü Ferreira'dan maçı yorumu

Temsilcimiz , yarın (25 Ağustos) Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ile karşı karşıya gelecek. Yunan ekibinin hocası zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Ferreira, "Tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 17:59 Son Güncelleme: 24.8.2020 18:02 ABONE OL
PAOK Teknik Direktörü Ferreira'dan Beşiktaş maçı yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yunanistan ekibi PAOK'ta teknik direktör Abel Ferreira ve futbolcusu Dimitris Pelkas basın toplantısında konuştu.

İlk olarak konuşan Yunan futbolcu Pelkas, "Yarınki maçın önemini biliyoruz. Özellikle geçen sene Avrupa'ya katılamamış olmanın verdiği maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden yarınki maçın önemini daha da arttı. PAOK'un bu sene Avrupa kupalarına katılması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca maçın tek taraflı olması bizim için bir avantaj. Yarınki maçta en az hata yapan taraf avantajlı olacak" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR ABEL FERREİRA: YARINKİ MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ
Teknik direktör Abel Ferreira ise, Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor. Yarın bizi zor bir maç bekliyor, oyunun her anında, her pozisyonunda maçı ne kadar istediğimizi belli etmemiz lazım. Yarınki maça hem mental, hem fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Maçta taktiksel disiplinimize sadık kalarak ve en önemlisi sabırla belirlediğimiz oyun planına göre oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya da kulüp olarak gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için bütün takım ve teknik ekip yarınki maça final gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla takım halinde kalitemizi ve isteğimizi de sahaya yansıtabilirsek tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Flaş isim! MasterChef dün gece kim elendi? 23 Ağustos son bölüm Masterchef'te elenen isim belli oldu!
Kredi faiz oranları tablosu SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması geldi! 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic'in karşısında diz çöktü sosyal medya yıkıldı! Evlilik haberleri günlerce konuşulmuştu
LGS 2.nakil sonuçları erişime açıldı! MEB ile Lise LGS 2.nakil tercih başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Sivas'tan gelen son dakika haberi kan dondurdu! 75 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken telefona kaydedildi... "Engel olamıyorum"
Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
PAOK Teknik Direktörü Ferreira'dan Beşiktaş maçı yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA