PAOK Teknik Direktörü Ferreira'dan Beşiktaş maçı yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yunanistan ekibi PAOK'ta teknik direktör Abel Ferreira ve futbolcusu Dimitris Pelkas basın toplantısında konuştu.



İlk olarak konuşan Yunan futbolcu Pelkas, "Yarınki maçın önemini biliyoruz. Özellikle geçen sene Avrupa'ya katılamamış olmanın verdiği maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden yarınki maçın önemini daha da arttı. PAOK'un bu sene Avrupa kupalarına katılması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca maçın tek taraflı olması bizim için bir avantaj. Yarınki maçta en az hata yapan taraf avantajlı olacak" dedi.



TEKNİK DİREKTÖR ABEL FERREİRA: YARINKİ MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

Teknik direktör Abel Ferreira ise, Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor. Yarın bizi zor bir maç bekliyor, oyunun her anında, her pozisyonunda maçı ne kadar istediğimizi belli etmemiz lazım. Yarınki maça hem mental, hem fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Maçta taktiksel disiplinimize sadık kalarak ve en önemlisi sabırla belirlediğimiz oyun planına göre oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya da kulüp olarak gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için bütün takım ve teknik ekip yarınki maça final gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla takım halinde kalitemizi ve isteğimizi de sahaya yansıtabilirsek tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

