Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos İstanbul'a geldi.

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, bir isme daha imza attırdı. Sarı-lacivertliler, Urguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi.



Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti.

24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Deneyimli savunmacının sarı-lacivertli takıma 4 yıllık imza atacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Lemos için Las Palmas'a taksitler halinde 1.5 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.

Mauricio Lemos İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

İşte Lemos'un transfer detayları