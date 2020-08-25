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Başakşehir Azubuike'nin bonservisini aldı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , geçen yıl takımda kiralık olarak forma giyen 'nin bonservisini aldı.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 18:51 ABONE OL
Başakşehir Azubuike'nin bonservisini aldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Pyramids takımından kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girdi.

Açıklamada, "2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Azubuike, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada süre aldı.

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Başakşehir Azubuike'nin bonservisini aldı
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