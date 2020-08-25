Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea'den ayrılan Pedro Roma'ya transfer oldu

'den ayrılan Pedro Roma'ya oldu

ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Pedro, İtalyan ekibi Roma'ya oldu. 33 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Serie A ekibinin formasını giyecek.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 20:19 ABONE OL
Chelsea'den ayrılan Pedro Roma'ya transfer oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez Ledesma'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den bonservissiz olarak transfer edildiği ve kendisiyle 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedro, "Roma'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu yeni macera ve gelecek sezondaki hedeflerimiz için mücadele etmeye heyecan duyuyorum. Ben karşılamaya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeyi umuyorum." dedi.

Roma Üst Yöneticisi Guido Fienga da Pedro gibi bir oyuncuya sahip olmalarının kendileri için ayrıcalık olduğunu belirtti.

Barcelona altyapısında yetişen ve bu kulüple 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Pedro, son 5 sezondur Chelsea'da forma giyiyordu. Pedro'nun İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Şampiyonluğu, 2012 Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı hesabını kullanan isimle ilgili flaş gelişme
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika haberi: Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
Son dakika haber: Altın fiyatları hareketli başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın fiyatı yorumu!
ÖSYM son dakika duyurmuştu! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi: Gün gün corona virüs takvimi güncellendi! Corona virüsün vücuttaki belirtileri neler? İşte en kritik günler...
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea'den ayrılan Pedro Roma'ya transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA