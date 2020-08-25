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'de heyecanı

, ’in sağ kanadı Visca için bastırıyor. ’nun, 30 yaşındaki oyuncu ile yemek yediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli yıldızın, bir yıllık sözleşmesinin kalması avantaj olarak görülüyor. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de Edin Visca heyecanı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu hız kesmiyor...

Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul Etiler'deki bir restoranda yemekte buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ancak sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

OYUNCU TEKLİF EDECEK
Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önerecek.

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Fenerbahçe'de Edin Visca heyecanı
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