Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina corona virüsüne yakalandı

Erzurumspor'un yeni transferi corona virüsüne yakalandı

ekibi Erzurumspor'un yeni transferi 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Ekvadorlu oyuncunun, Erzurum'da karantinaya alındığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 19:05 ABONE OL
Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Covid-19 testine tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı. Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı hesabını kullanan isimle ilgili flaş gelişme
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
SON DAKİKA: Hangi illerde düğünler yasaklandı, iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar
Son dakika haber: Altın fiyatları hareketli başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın fiyatı yorumu!
Son dakika haberi: Gün gün corona virüs takvimi güncellendi! Corona virüsün vücuttaki belirtileri neler? İşte en kritik günler...
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina corona virüsüne yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA