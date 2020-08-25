Fenerbahçe'ye bir tangocu daha! Sosa'nın ardından...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta transfer yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.
Bu oyuncu, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.
26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST
Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle Diego Perotti transferini bitirmeyi hedeflen Fenerbahçe'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor.
5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı.
2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı.
Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı.
Tangocu, kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. (Fotomaç)