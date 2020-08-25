Fenerbahçe'ye bir tangocu daha! Sosa'nın ardından...

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'ye bir tangocu daha! Sosa'nın ardından...

sezonunun en hareketli takımı olan , durmak bilmiyor. Yurt içi transfer çalışmalarını noktalayan Kanarya, gözünü yurt dışına çevirmişti. Bu doğrultuda Lemos'u 'a getiren Fenerbahçe, bir yıldızı daha kısa süre içerisinde 'e getirecek. Arjantinli yıldız için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 08:19 Son Güncelleme: 25.8.2020 08:23 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan , durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Kanarya, 'dan sonra yine bir Arjantinli yıldızı 'a getiriyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu 'yle de her konuda anlaşma sağladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Bu oyuncu, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST

Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle transferini bitirmeyi hedeflen 'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye bir Tango'cu daha! Sosa'nın ardından...

Tangocu, kariyerinde Sevilla, , Genoa ve Roma formaları giydi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye bir tangocu daha! Sosa'nın ardından...
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