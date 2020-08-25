Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

GALATASARAY HABERLERİYLE İLGİLİ...

Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil futbol ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar.