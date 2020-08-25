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'lı Moder'den sözleri!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın Polonya ekibi 'dan kadrosuna katmak istediği genç orta saha , Galatasaray iddiaları hakkında konuştu. İşte Moder'in sözleri...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 17:00 Son Güncelleme: 25.8.2020 17:02 ABONE OL
Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

Orta saha arayışlarında olan 'ın gözdesi konumunda bulunan Polonyalı futbolcu , transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna , "Gelen kutusu kendisinden geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

"LECH'TE KALMAK İSTİYORUM"
Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. 'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı.

Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

Kulüp yetkilileri bu yıl kalacağım üzerine sözleştik." cevabını verdi.

Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

GALATASARAY HABERLERİYLE İLGİLİ...
Türk taraftarların ilgisi ve haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil futbol ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar.

Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!

Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

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Lech Poznan'lı Moder'den Galatasaray sözleri!
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