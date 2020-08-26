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'ta forma numaraları açıklandı

'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 'ta, oyuncuların forma numaları belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, futbolcuların tercih ettiği forma numaralarını resmi duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:13 ABONE OL
Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"

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Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı
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